Totalversagen

Schon während der Corona-Pandemie war sie durch einsame Entscheidungen aufgefallen. Zuletzt spielte sie sich in der Ukraine-Krise häufig in den Mittelpunkt, ohne sich mit den Mitgliedsstaaten abzustimmen. So kam es etwa zum blamablen öffentlichen Tauziehen um das Erdölembargo. Und jetzt hat sie offenbar versucht, sich die Zustimmung der Polen zu ihrem Klimapaket zu erkaufen, indem sie zuvor gesperrte EU-Hilfen freimachte. Die Polen haben sie dennoch hängen lassen.