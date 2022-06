Der Ritt aufs Podest ist eröffnet

Während „Vali“ noch bis morgen warten muss, um ihre Downhill-Künste zu präsentieren, geht es für die Tiroler Damen – nach dem gestrigen Training – bereits heute (17.30) im Cross Country Short Track um die ersten Entscheidungen. „Beim Heimweltcup will man natürlich zeigen, was man drauf hat“, hofft Stigger im Kurz-Rennen auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie beim Auftakt in Brasilien, wo die 21-Jährige Zweite wurde. Mitterwallner will vor allem in ihrer Paradedisziplin Cross Country am Sonntag glänzen.