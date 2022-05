Mountainbike-Elite macht wieder halt in Leogang

Erstmals seit der Pandemie sind auch bei den Rennen im Pinzgau wieder Zuschauer an der Strecke erlaubt. Veranstalter Kornel Grundner rechnet mit einem großen Andrang: „Es werden 7000 bis 10000 Zuschauern pro Tag.“ Für die 20-jährige Höll noch mal eine Extra-Motivation: „Es ist eigentlich das erste Mal, das Zuschauer bei meinen Rennen sind, damals bei den Junioren waren da noch nicht so viele dabei.“ Los geht‘s am Freitag mit Cross Country Short Track, gefolgt vom Downhill am Samstag. Das große Finale dann die olympische Disziplin Cross Country am Sonntag. „Ich würde natürllich gerne jedes Rennen gewinnen, Leogang wäre natürlich super toll“, hat Höll ein klares Ziel vor Augen.