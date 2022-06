Klimarat verpasst seinen Empfehlungen Feinschliff

„Wir haben in Kleingruppen Ziele und Ideen gesammelt“, sagt Zohmann. Die Mitglieder wurden per Zufall aus allen Regionen und Bevölkerungsschichten Österreichs ausgewählt. Einzige Bedingungen: Mindestens 16 Jahre alt und seit mindestens fünf Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich ansässig. „Ich habe dabei nur engagierte Leute kennen gelernt und mich mit jedem gut verstanden“, berichtet Zohmann. Unabhängig vom persönlichen Hintergrund: „Vom Landwirt bis zur Anwältin war alles dabei.“ Für fünf Bereiche hat der Klimarat seine Empfehlungen erarbeitet: Ernährung und Landnutzung, Wohnen, Verkehr, Produktion und Konsum sowie Energie.