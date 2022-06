Fahrertür unversperrt: Autos in Serie geplündert

Auto unbedingt versperren

Die Täter waren jedenfalls längst über alle Berge. „Ich dachte anfangs, mein Sohn hat sich das Elektrowerkzeug aus dem Wagen geholt“, so ein leidtragender Autobesitzer. In allen Fällen sind die Ermittlungen voll im Gang. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion St. Michael unter 059/133 1205. Ein guter Rat: „Bitte, das Auto unbedingt absperren!“