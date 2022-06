„Queer und lustig“: Feiern ohne Anfeindung

Wer mit dieser Erklärung noch wenig anfangen kann, dem sei ein Besuch der Regenbogenparade am Samstag in Wien empfohlen. Auch bekannt unter dem Namen „Pride Parade“, soll sie auf die Gleichberechtigung von LGBTIQ-Personen aufmerksam zu machen, also von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen. Am Rathausplatz spielen zu diesem Zweck so klingende Bands wie „Pop:sch“ oder „Pussy Power“. Auch wenn sich nicht alle Teilnehmenden als queer identifizieren, kann man dort mit einer bunten Vielfalt an Menschen feiern - ohne dass sie für ihren Spaß angefeindet werden.