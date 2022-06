Tischtennis-Nationalteam kennt Gegner der EM-Quali

Indes wurde das letzte Ticket für die heurigen Europameisterschaften vergeben, Alexander Chen erhielt von Teamchef Chen Weixing den Vorzug vor Maciej Kolodziejczyk. Chen ist aktuell noch Legionär bei Miramas in der zweiten französischen Liga, im Sommer wird er zu Stockerau wechseln. Neben ihm werden Robert Gardos, Daniel Habesohn, Andreas Levenko und David Serdaroglu ab 13. August in Bayern im Rahmen der European Sport Championships an der Platte stehen.