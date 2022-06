Unterstützt Krieg nicht: Oberrabbiner geflohen

Wiederholt hat der Moskauer Oberrabbiner in den vergangenen Wochen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine scharf kritisiert und als „Katastrophe“ bezeichnet. Ende Mai berichtete er in einem Interview mit der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur KNA von einer „bedrückenden Stimmung“ in den russischen jüdischen Gemeinden.