Was tun bei steifem, schmerzendem Nacken?

Dr. Astrid Pinsger-Plank, Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie:Vorweg: Eine gesunde Wirbelsäule zeichnet sich durch das ausgewogene Zusammenspiel von Knochen, Knorpeln, Muskeln, Bandscheiben, Sehnen, Bändern sowie Nerven und Blutgefäßen aus. Sitzt man also täglich viele Stunden in vorgebeugter Haltung, ohne ausreichende Pausen und vor allem ausgleichende Gegenbewegungen, verändern sich die Stellung der Wirbelsäule, des Schultergürtels, des Beckens und der Hüften. Dadurch „verkürzen“ sich Sehnen und Muskeln an der Vorderseite des Körpers, gleichzeitig ist die Rückseite chronisch überlastet. Heftige Schmerzen nicht nur im Schulter-Nackenbereich, sondern auch tiefer („Kreuzweh“) sind die logischen Folgen. Im weiteren Verlauf kommt es meistens auch zu großflächigen Schmerzen, Kopfweh, Schwindel und Ohrengeräuschen (Tinnitus).