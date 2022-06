Heimische Radprofis bei Dauphine-Rundfahrt zurück

Der Niederösterreicher Patrick Konrad war als Gesamtvierter in den Tag gestartet, an dem er mit einem Rückstand von 1:58 Minuten 22. wurde. Damit fiel der Bora-Profi gesamt auf Rang 14 zurück, 2:12 Minuten hinter Van Aert. Der hatte am Vortag den Tagessieg wegen eines zu frühen Jubels verpasst, ist vor den verbleibenden vier Etappen nun aber zu favorisieren. Konrads Teamkollege und Landsmann Lukas Pöstlberger belegte Tagesrang 41 (+2:30), spielt gesamt aber keine Rolle.