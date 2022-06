„Stressigste Zeit des Jahres“ für Weißhaidinger

Schon heute wirft der Olympia-Dritte in Rom, am Sonntag geht es in Sollentuna weiter, am Dienstag in Turku. „Das ist die stressigste Zeit des Jahres“, sagt Trainer Gregor Högler. „Aber dank neuer Geräte kann Luki rascher als früher wieder Kraft tanken. Das ist ein echter Vorteil!“