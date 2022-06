Kärnten-Urlauber (72) bedrohte Bundespräsident VdB

In Bad Kleinkirchheim festgenommen

„Als Anrufer konnte ein 72-jähriger Österreicher ausgeforscht werden, der aus seinem Urlaubsquartier in Bad Kleinkirchheim angerufen hatte“, so ein Polizist. Ermittler der Kripo Niederösterreich ersuchten daraufhin ihre Kärntner Kollegen um Hilfe. Dienstagnachmittag wurde der 72-Jährige von Polizisten in Bad Kleinkirchheim festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht.