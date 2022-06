Rekordjagd in Linz zum Start der OÖ-Radrundfahrt

Dabei haben aber alle ein Ziel: Den Schlossberg in unter einer Minute bezwingen. Zumal das wohl ein Rekord für die Ewigkeit wäre und dafür ein Extra-Preisgeld von 1000 Euro winken würde. Die bisherige Bestzeit hält der belgische Cross-Spezialist Daan Soete, der letztes Jahr in 1:03:24 Minuten den Höllenritt beendet hatte. Ob’s wirklich noch schneller geht? „Ich glaube nicht, da müsste wirklich alles zusammenpassen“, sagt OÖ-Vize Walter Ameshofer. „Der Rekord ist sicher drin’“, glaubt hingegen Federspiel an eine neue Bestzeit. Die aber nur möglich sein wird, wenn auch das Wetter mitspielt. „Derzeit ist Regen angesagt, das ist natürlich nicht gut“, weiß Ameshofer, dass aufgrund der Kopfsteinpflaster Nässe äußerst kontraproduktiv ist.