Folgt auf historischen Weltcup-Coup WM-Medaille?

Bei einer solcher Veranstaltung sehe er letzten Endes auch immer „was ich richtig gemacht habe und was ich noch mitnehmen und verbessern kann“, sagte Plangger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Als Minimal-Ziel setzte er sich den Finaleinzug. Nach der Studenten-WM (13. bis 17. Juni) steht aber wohl eine kleine Auszeit für ihn an, denn beim Heimweltcup vom 21. bis 27. Juni in Innsbruck ist seine Disziplin nicht vertreten.