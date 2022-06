Friedensgeste, Buhrufe: Harry und Meghan bei Queen

Harry und Meghan bei Dankgottesdienst dabei

Freitagmittag fand zu Ehren der Queen ein Dankgottesdienst in London statt. Zu Gast waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die am Vortag bei der „Trooping The Colour“-Parade nicht am Balkon des Buckingham Palace stehen durften - sie gelten nicht mehr als „working royals“. Bei ihrer Ankunft wurde nicht nur gejubelt, auch Buhrufe waren zu vernehmen. Obwohl die beiden in der St. Paul‘s Cathedral sprichwörtlich in die zweite Reihe verbannt wurden, standen sie schon vor der Messe im Mittelpunkt. Das lag unter anderem an Meghans stilsicheren Outfit: Sie begeisterte in einem cremefarbigen Ensemble mit Hut sogar Herzogin Kate die Show.