Harry und Meghan vorzeitig aus London abgereist

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben am Sonntag still und leise, und noch bevor die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. zu Ende waren, London mit den Kindern Lilibet und Archie in einem Privatflieger verlassen. Sehr willkommen waren sie offenbar nicht gewesen. Beim Gottesdienst in der St. Paul‘s Kathedrale soll Meghan am Freitag schnell in eine andere Richtung geschaut haben, als ihre Schwägerin Herzogin Kate an ihr vorbeiging.