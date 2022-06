Wegen Olympia: Tour-Finale 2024 nicht in Paris?

Die Tour de France soll im Sommer 2024 in Nizza enden und damit erstmals in der Geschichte nicht in Paris. Das berichtete die italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“ am Mittwoch. Der Start der Rundfahrt erfolge demnach in Florenz - auch das wäre ein Novum, denn noch nie richtete Italien den Grand Départ aus. Die Tour-Veranstalter in Paris bestätigten den Bericht zunächst nicht.