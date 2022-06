Blackout im Stadion | Johnsons Blackout-Risiko

Blackout im Stadion. Finster blieb es im Wiener Happel-Stadion, wo Spieler wie Publikum vor dem Anpfiff des Nations-League-Spieles Österreich gegen Dänemark unter Strom standen. Das fulminante erste Spiel der Österreicher unter dem neuen Teamchef Rangnick, das unsere Nationalelf am Freitag gegen Vize-Weltmeister Kroatien 3:0 gewonnen hatte, erhöhte die Spannung dramatisch. Und dann - Blackout! Ausgerechnet kurz vor Spielbeginn am Pfingstmontag-Abend blieb in Teilen Wiens samt Happel-Stadion der Strom weg. Schließlich wurde es doch noch Licht und das Match gegen den EURO-Semifinalisten von 2021 konnte mit eineinhalb Stunden Verzögerung beginnen. Die Rangnick-Elf geriet in der ersten Hälfte 0:1 in Rückstand, spielte in der zweiten Hälfte groß auf, schaffte den Ausgleich und schien dem Siegtreffer nah, ehe die Dänen das 2:1 schossen. Nein, sicher kein fußballerisches Blackout, eher ein weiterer Lichtblick.