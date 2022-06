Betrunkener fiel in die Mur: Großer Sucheinsatz!

Polizisten, Feuerwehrleute mit Booten in der Mur und ein Hubschrauber zogen am Samstagnachmittag zahlreiche Schaulustige an. Laut Polizei war ein offenbar stark betrunkener Mann im Bereich der Erzherzog-Johann-Brücke bzw. bei einem Veranstaltungsareal am Ufer in die Mur gestürzt - angesichts der dort vorherrschenden Strömung und der Alkoholisierung ein nicht unbedenklicher Vorfall. Zuvor soll der Mann laut Zeugen randaliert haben.