IT-Profi: „Sie werden noch mehr Daten leaken!“

Das letzte Eck vom Eisberg, ganz unten, bildet das Darknet, so Baumgartner: „Es ist nicht öffentlich, es ist passwortgeschützt und es ist verschlüsselt - also anonym! Da gibt es etwa illegale Darknet-Shops, in denen Drogen, Waffen oder eben Daten ver- und gekauft werden.“ Immer wieder ist die Kärntner Exekutive mit dem Darknet konfrontiert, vor allem bei Drogen-Fällen. „Die IT-Forensik ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.“