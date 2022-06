So viel kostet der Hackerangriff das Land Kärnten

Noch immer haben IT-Experten alle Hände voll zu tun, um die Kärntner Landesverwaltung wieder vollständig funktionstüchtig zu machen: Am 24. Mai hatte ja die Hackergruppe Black Cat zugeschlagen - und nichts ging mehr. "Mittlerweile funktionieren Services am Bürger wieder, teils etwas holprig", so Gerd Kurath, Sprecher des Landes.