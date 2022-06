Ärger über Tierschutzpaket: Regierung lenkt ein

Auch die „Krone“ stellte unangenehme Fragen und hat laut SPÖ und Organisationen wie Vier Pfoten maßgeblichen Anteil an erfreulichen Entwicklungen. Das Paket wurde am 4. Mai bis 1. Juni in Begutachtung geschickt. Nun sagt die ÖVP, dass der für 8. Juni geplante Ausschuss verschoben wird. Man wolle Bedenken und Kritiken erörtern.