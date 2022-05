Herkunftskennzeichnung und Tierschutzpaket kommen

In Supermärkten soll auf der Verpackung gekennzeichnet sein, woher die Zutaten stammen, in Kantinen muss der Hinweis zukünftig am Menüplan zu finden sein. Laut Köstinger sollen große Betriebe in die Pflicht genommen werden, auf die Herkunft der Produkte zu achten. In den vergangenen Jahren hätten sie häufig Dumpingprodukte in den Vordergrund gestellt. In Frankreich und Italien wurde ein entsprechendes Gesetz zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln bereits umgesetzt. Köstinger berichtete, eine Initiative mit dem deutschen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ins Leben gerufen zu haben, damit die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in ganz Europa umgesetzt werde.