Straka startet mit eins unter Par ins Memorial

Lukas Nemecz hat zum Auftakt des World-Tour-Turniers in Hamburg eine 73er-Runde hingelegt. Mit eins über Par lag der Steirer am Donnerstag an der geteilten 40. Stelle auf Cut-Kurs. In Führung der European Open setzten sich der Chinese Li Haotong und der Schwede Joakim Lagergren mit fünf unter.