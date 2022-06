Linzer Stickstoffproduktion geht an Tschechen

Nachdem Mitte März der Verkauf der Stickstoff-Sparte von Borealis - darunter im Chemiepark in Linz - an einen Russen gescheitert war, hat jetzt die in Tschechien beheimatete Agrofert ein verbindliches Kaufangebot abgegeben. Und das ist mit 810 Millionen € höher als jenes, das mit 455 Millionen Euro von EuroChem, das mehrheitlich dem Russen Andrei Melnitschenko gehört, gekommen war.