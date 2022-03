Borealis lehnt Stickstoff-Deal mit Russen ab

Bekanntlich hatte Borealis am 2. Februar das verbindliche Angebot für den Firmenbereich, der in Linz 700 Beschäftigte umfasst, erhalten. Doch EuroChem ist mehrheitlich in der Hand des Russen Andrei Melnitschenko, das brachte den Deal zu Fall. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner hofft, dass bald ein neuer strategischer Investor gefunden wird, um die Arbeitsplätze in Linz zu sichern.