Causa Organspenden: AKH-Top-Chirurg entlastet

„Keine Hinweise auf systematische Fehler“

Eine von MedUni Wien und AKH eingesetztes Audit-Kommission hatte bereits im März 2020 „keine Hinweise auf systematische Fehler“ gefunden. Es sei zu keinen Manipulationen oder Benachteiligungen österreichischer Patienten gekommen, hieß es damals. Klepetko und seinem Team, das an der Universitätsklinik für Chirurgie in Wien in drei Jahrzehnten eines der größten Lungentransplantationsprogramme weltweit aufgebaut hatten, war bereits zuvor von Transplantationsbeirat und Patientenverbänden weiterhin volles Vertrauen entgegengebracht worden.