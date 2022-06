Heard will Berufung einlegen und braucht Geld

Der Prozess wurde ein weltweiter Blockbuster - Millionen aus aller Welt verfolgten die Liveschaltung aus dem Gericht in Virginia. Jetzt sickert durch, dass es „Depp vs. Heard - Teil 2“ geben wird. Laut ihrem Sprecher Alafair Hall in der „New York Times“ will sich Amber Heard nicht mit der Niederlage abfinden und plant, das Urteil anzufechten. Die Voraussetzung für eine Berufung ist allerdings: Heard muss gute juristische Gründe für Prozessfehler finden und 10,35 Millionen Dollar auftreiben.