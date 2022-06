Kärnten Card setzt erneut Zeichen der Solidarität

Die Teuerungswelle macht den Menschen in Kärnten zu schaffen. Viele Familien müssen mehr denn je jeden Euro zweimal umdrehen und wenden sich mit existenziellen Sorgen an die Caritas. Bereits zum dritten Mal stellt die Kärnten Card die Saison Pakete für Menschen in Not zur Verfügung. „Solidarisches Handeln ist für uns gerade in finanziell anspruchsvollen Zeiten wie diesen ein Gebot der Stunde. Wir wünschen den 150 Kindern und 100 Erwachsenen viel Spaß und Freude beim kostenlosen Besuch unserer über 100 Ausflugsziele“, betont Kärnten Card-Geschäftsführer Anton Fasching.