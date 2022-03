Wegweiser der Caritas zur schnellen Hilfe

Hilfe per Klick

Gleichzeitig steigen auch die Ängste, die man in den fünf Beratungsstellen der Caritas zu mildern versucht. Um schnell und unkompliziert helfen zu können, wurde die Seite www.caritas-wegweiser.at eingerichtet. Dort klickt man sein jeweiliges Problemfeld an, und kommt so schnell und unkompliziert zu genau der Hilfe, die man braucht. Die Caritas wiederum braucht für ihre Aufgaben Spenden – auch in Form von Zeit. Daher wird für alle, die einsamen Menschen Gesellschaft und Hilfestellung leisten wollen, ab 19. April eine Ausbildung zum Alltagsbegleiter angeboten.