Sommerliche Adults-Only Zeiten im Südburgenland

Das Adults Only 4*Superior Thermenhotel erreichen Sie in einer guten Stunde aus Wien oder Graz. Sagen Sie JA. Zu einem unvergesslichen Sommer. Der die schönsten Zeiten aufzieht. Auch dann, wenn sich das Wetter nicht von seiner sonnigen Seite zeigt. In den großzügigen Pools mit wohlig warmen Thermalwasser lässt es sich allzeit herrlich relaxen. Indoor und Outdoor. Mit Abstand und mit gutem Gefühl inmitten der Natur. Das Hotel liegt direkt am weitläufigen Kurpark von Bad Tatzmannsdorf. Nur wenige Gehminuten vom südburgenländischen Freilichtmuseum entfernt, das jederzeit zu einer reizvollen Zeitreise einlädt.