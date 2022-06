Pensionist (73) von Feuerwehr aus Wrack gerettet

Ein 73-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Spittal an der Drau erlitt während der Fahrt in seinem Pkw auf der Millstätter Straße B98 in der Gemeinde Feld am See einen medizinischen Notfall. Wegen der plötzlichen gesundheitlichen Beeinträchtigung konnte der Pensionist seinen Pkw nicht mehr anhalten und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung hinauf und prallte gegen einen Telefonmast. Das Fahrzeug überschlug sich, wurde zurückgeschleudert auf die Straße geschleudert und kam in der Mitte der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand.