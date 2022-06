Für vier Politiker kein Spiel wie jedes andere

Rund 17.200 kroatische Staatsbürger leben in Oberösterreich. Die meisten von ihnen fiebern bereits dem Freitag entgegen. In Osijek treffen ihre Fußball-Lieblinge rund um Superstar Luka Modrić auf Österreich. Definitiv kein Spiel wie jedes andere für die fußballbegeisterten Kroaten, die im Land ob der Enns leben. Oberösterreich ist schon lange ihre Heimat. Familienangehörige, Bekannte oder Freunde leben aber noch immer in Kroatien oder Bosnien-Herzegowina.