Unklarheit über Kosten des Garagenbaus bleibt

Wie sich die Baukosten in der aktuell unsicheren Lage weiterentwickeln, weiß aber niemand. Das bestätigt auch Sattler. „Wir haben wie alle großen Bauherren zur Zeit veränderliche Preise angeboten bekommen“, bestätigt er. Die geforderte Einsichtnahme in wichtige Verträge des Projekts stellte die Aufsichtsräte nur zum Teil zufrieden. „Eine kurze Einsichtnahme in die Unterlagen reicht nicht aus, um das genau zu prüfen“, sagt Aufsichtsrätin und Bürgerlisten-Klubchefin Ingeborg Haller.