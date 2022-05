Kosten der Garage bleiben im Dunkeln

Christoph Fuchs hatte es in der „Krone“ schon angekündigt: Die außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats der Garagengesellschaft wird innerhalb von zwei Wochen stattfinden, sagte der Vorsitzende des Gremiums. Zwei Mitglieder, Ingeborg Haller und Tarik Mete, hatten die Sondersitzung gefordert um Einblick in die Verträge zum Garagen-Ausbau im Mönchsberg zu bekommen. Seit Montag ist es nun offiziell, die Sondersitzung wird am 31. Mai stattfinden.