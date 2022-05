Grundwasser in manchen Gebieten am Tiefststand

Das frische, klare Trinkwasser aus der Leitung ist für die Menschen in Österreich eine Selbstverständlichkeit. Diesen Sommer könnte sich die Situation mit der Wasserversorgung in manchen Regionen Ostösterreichs allerdings zuspitzen,warnen nun die SPÖ und Experten. Zwar drohe noch keine Knappheit, in Gegenden Niederösterreichs und des Burgenlandes habe es aber in den vergangenen Jahren deutlich weniger Niederschläge gegeben, so Helmut Herlicska vom Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland. Auf fünf Jahre gerechnet, fehle ein mittlerer Jahresniederschlag.