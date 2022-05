Feierlaune in St. Veit nach Derby-Nullnummer

Die besten Chancen konnten die beiden an diesem Tag stark agierenden, Schlussmänner mit Glanzparaden zunichte machen. So blieb es auch nach 90 Minuten beim torlosen Remis. „Ein leistungsgerechtes Unentschieden“, war nach Spielende aufseiten von St. Veit zu hören. Beide Teams hatten nach dem heißen Derby-Fight trotzdem Grund zum gemeinsamen feiern, veranstaltete St. Veit an diesem Wochenende das traditionelle Seefest am Sportplatzgelände. „Trotz der Rivalität ist es toll, wenn nach Spielende miteinander gefeiert wird“, so St. Veit-Sektionsleiter Johann Schütz.