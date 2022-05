Haus in Vorarlberg wird über Nacht zur Brandruine

Zu einem Großeinsatz wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Feuerwehrmänner im Kleinwalsertal in Vorarlberg gerufen. Kurz vor Mitternacht brach in einem Mehrparteienwohnhaus in Hirschegg ein Feuer aus. Eine Bewohnerin bemerkte um 23.55 Uhr, dass es am Balkon der Dachgeschosswohnung brannte, und alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte.