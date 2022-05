Taxi-Schlägerei: Video zeigt nur halbe Wahrheit

Bewusstloser Taxler an den Beinen gezogen

Im Anschluss flüchteten die vier Männer dann mit zwei Fahrzeugen. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie ein bewusstloser Taxler an den Beinen zur Seite gezogen wird, damit die beiden Autos vorbeifahren und die Insassen flüchten können. Bei der Prügelei wurden beide Taxilenker teilweise schwer verletzt.