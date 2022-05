Auf der Radstrecke kam der „Mann mit dem Hammer“

Mit Platz 19 war Leon Pauger beim Weltcupauftakt der Triathleten in Arzachena (It) der beste Österreicher. Zudem war es nach Position elf vor zwei Jahren an selber Stelle und einem 15. Rang in Valencia (Sp) im November 2020 Paugers bislang drittbestes Weltcup-Ergebnis. Zufrieden war der Bregenzer - zumindest im ersten Moment - mit diesem Resultat aber nicht.