Landesparteitag: Ludwig weiter auf „Wiener Weg“

Er wolle weiter auf den „Wiener Weg“ setzen, hat Bürgermeister Michael Ludwig am Samstag beim Landesparteitag der Wiener SPÖ in der Messe klargemacht. Das gelte sowohl für das Pandemiemanagement als auch für Bereiche wie Wohnen, Bildung, Teuerung und Verkehr, sagte er bei seiner Rede am Samstagvormittag. Bei dem roten Großevent stellt er sich nach zwei Corona-bedingten Verschiebungen den rund 1000 Delegierten zur Wiederwahl.