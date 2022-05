Wiesberger schafft Cut, Schwab und Nemecz nicht

Golfprofi Matthias Schwab hat bei der Charles Schwab Challenge in Fort Worth trotz eines Rückfalls den Cut geschafft. Bernd Wiesberger hat sich bei den Dutch Open am Freitag auf den geteilten 48. Platz verbessert. Für Lukas Nemecz ist das Turnier der World Tour hingegen zur Halbzeit zu Ende, dem Steirer reichte eine starke 67 am Tag nach dem katastrophalen Start mit einer 77 nicht mehr, um den Turnaround noch zu schaffen.