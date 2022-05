Ein Anfang ist gemacht, aber es geht noch besser

Auch heute spielen Bands in der Kaigasse, danach gibt es noch drei weitere Termine an anderen Plätzen in der Altstadt – darunter auch in der Linzer Gasse. „Ich möchte alle bitten, diesem neuen Fest eine Chance zu geben“, sagte Stadt-Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) bei der Eröffnung. Damit reagiert er auf die hitzigen Diskussionen rund um die Stadt-Gassenfeste. Wie berichtet, wird der Altstadtverband das Linzergassenfest und das Kaigassenfest dieses Jahr nicht veranstalten, auch für die darauffolgenden Jahre stehen die Gassenfeste auf der Kippe. So seien sie laut dem Altstadtverband „nicht mehr zeitgemäß“.