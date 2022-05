„Keine Absage, eine Veränderung“

Stattdessen habe der Altstadtverband Veranstaltungs-Formate entwickelt, die auch in der Pandemie funktionieren. „So zum Beispiel der Vielklang“. Vier Vielklänge sind in nächster Zeit geplant, dabei gibt es Konzerte auf verschiedenen Plätzen in der Altstadt. „Es ist also keine Absage, sondern eine Veränderung“, erklärt Woglar-Meyer. Bühnen oder aufgebaute Gastronomie gibt es hier nicht. „Wir nutzen die umliegenden Lokale“, sagt sie. Nächstes Jahr wird wieder neu entschieden.