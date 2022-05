Trotz Flucht ein Gefühl von Heimat ermöglichen

„Als in der Nähe unseres Hauses eine Bombe fiel, wurde es zu gefährlich und wir fürchteten um das Leben unserer Kinder.“ Besonders bitter ist die Tatsache, dass Diana und ihr Mann all ihr Erspartes in eine neue Wohnung gesteckt haben, die sie diesen Sommer beziehen hätten sollen. Durch den Cousin ihres Mannes kam Diana in Kontakt mit René. In Dornbirn fühlen sie sich trotz der Umstände und der Angst um Familie und Heimat wohl.