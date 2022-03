„Mussten ihre Frauen und Kinder zurücklassen“

Was hilft den Menschen in der Ukraine derzeit am meisten?

Die Ausreise hat für meine Freundin und mich 300 Euro gekostet. Aber es gibt viele Menschen in der Ukraine, die keine 150 Euro übrig haben. Ich habe mich daher schon mit vielen in Verbindung gesetzt und Unterstützung angeboten. Ich selbst habe aus Vorarlberg und der ganzen Welt Nachrichten bekommen und gemerkt, wie viele Menschen helfen wollen und daher eine Spendenaktion gestartet. Innerhalb von wenigen Tagen sind schon 25.000 Euro zusammengekommen und das ist erst der Anfang. Mit dem ersten Spendengeld habe ich einer Mutter mit zwei Kindern an der Grenze geholfen. Sie hatte nicht genug Geld für den Bus nach Polen.