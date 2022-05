Nehammer telefoniert am Nachmittag mit Putin

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will noch am Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Bei dem Gespräch soll es um die Möglichkeiten eines Gefangenenaustauschs und die Schaffung von sicheren grünen Korridoren gehen. Es sei weiterhin wichtig, Putin „mit den Folgen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine zu konfrontieren“, so Nehammer in einer Aussendung des Bundeskanzleramtes von Freitag.