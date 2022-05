Kreml-Kenner ortet „erste Risse im System Putin“

Zum Krieg in der Ukraine warnt Wladimir Milow vor Konzessionen an Russland, bevor in Russland selbst das Versagen des Putin-Regimes weithin offenkundig ist und nicht mehr durch Propaganda weggelogen werden kann: „Wenn man Putin jetzt um des lieben Friedens willen gibt, was er will, würde er es nur als Belohnung und als Ermunterung seiner imperialen Gelüste auffassen, und die sind: Russland in seiner alten Größe. Er würde dann nicht stoppen.“