Putin besucht zum ersten Mal verwundete Soldaten

Zum ersten Mal seit dem Einmarsch in die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin verletzte Soldaten besucht. In einem Moskauer Krankenhaus unterhielt sich der in einen weißen Kittel gekleidete Kreml-Chef mit den Kämpfern über deren Heimatstädte und ihre Familiensituation. Die Soldaten im Donbass feierte er als Helden.