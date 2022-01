Das sind Wiens traumhafteste Altbauten

Die einzigartige Dachgeschosswohnung mit hervorragendem Panoramablick in der Himmelstraße mit einer Wohnfläche 202,67 m² ist eine ideale Mietgelegenheit. Die hochwertige und neusanierte Wohnung verfügt zudem über eine vollausgestattete moderne Küche. Der Schlafbereich ist in drei Zimmern unterteilt. Dazu gibt es noch zwei Bäder mit einer Badewanne. Zusätzlich zur Wohnfläche kommt noch eine rund 15 m² große Sonnenterrasse dazu. Das Appartement befindet sich in einem 1911 errichteten Gebäude, welches einst als Malerakademie Delug bekannt war. Es zählt zu den Hauptwerken vom Architekten Friedrich Ohmann. Außerdem gehört es zu den ersten Wiener Stahlbetonbauten dazu.